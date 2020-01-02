Киев, , 16:19 — REGNUM Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сравнил попытку реформирования СБУ с «отключением атомной бомбы». Об этом 2 января он сообщил в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

Политик подчеркнул, что в этом процессе не допустим «турборежим», а необходимо выверено и тщательно осуществлять реформирование системы СБУ, так как при любой неточности и ошибке «просто всё взорвётся». В этом вопросе он полностью солидарен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Потому что реформировать СБУ — это как отключить атомную бомбу. Если вы перережете не тот провод, то просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений», — отметил Кулеба.

Напомним, Украина, по сути, не реформировала СБУ с 1991 года. В стране на силовой орган возложено много функций, которые дублируются с другими силовыми ведомствами, в частности, — борьба с коррупцией, проверка субъектов хозяйствования. В марте 2017 года прежний президент Украины Пётр Порошенко заявлял о намерении реформировать СБУ с учётом опыта НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также высказался в пользу реформирования деятельности СБУ. Так, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Александра Данилюка, ключевой функцией СБУ станет борьба со шпионской деятельностью.

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