Рига, , 15:45 — REGNUM Пресс-службы министерства обороны Латвии сообщила, что Латвия совместно с Литвой и Эстонией продолжат совместные закупки оружия, в том числе в США, пишет портал LSM

В 2020 году совместно с Эстонией планируется объявить конкурс на закупку винтовок М-14, чтобы заменить оружие, чей срок эксплуатации истёк.

Кроме того, совместно с Литвой латышское ведомство для нужд Национальных вооружённых сил планирует закупить 14 000 газовых масок. Общая сумма контракта составит около 3 млн евро, Латвия готова заплатить около 1,8 млн за свою долю партии. Межправительственный договор о поставке оружия на 28 млн евро в 2019 году был заключён с США.