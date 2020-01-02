Киев, , 15:44 — REGNUM Мнение о том, что факельные шествия в честь дня рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, которые ежегодно проводятся в городах Украины 1 января, способствуют разъединению украинского общества выразил украинский политолог Андрей Золотарев, сообщило 2 января издание «ГолосUA».

Золотарев отметил, что центром этих маршей стала столица Украины, где шествие имело многолюдный характер. В остальных же говорах, как отметил политолог, память националиста почтили «очень вяло».

«Ночные факельные шествия напоминают погребальные. Никто не запрещает чтить Бандеру, но не нужно пытаться изнасиловать всю страну и переписать историю», — подчеркнул эксперт. Действия националистов, отметил также Золотарев, не способствуют объединению украинского общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде украинских городов прошли марши в честь рождения украинского нациста Степана Бандеры.

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