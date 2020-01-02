Тегеран, , 15:12 — REGNUM Соединенные Штаты Америки и из сателлиты пытались создать помехи для совместных военно-морских учений Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 2 января, сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

Контр-адмирал рассказал, что в ходе совместных военно-морских учений России, Ирана и Китай американцы и их сателлиты провели экстренное совещание с целью помешать проведению совместных военно-морских учений трех стран.

Ханзади подчеркнул, что эти планы США удалось сорвать — учения прошли так, как и задумывалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана проводились в Индийском океане и Оманском заливе. Цель учений — отработка приемов борьбы с терроризмом и пиратством.

Однако в США крайне негативно отнеслись к этим учениям и предложили Ирану «дважды подумать», прежде чем проводить эти учения. В Тегеране на угрозы США внимания не обратили.