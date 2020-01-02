Киев, , 15:13 — REGNUM О тесном сотрудничестве с «украинскими партнерами» для «продвижения общих целей» заявила новая временно поверенная Соединенных Штатов Америки на Украине Кристина Квин, видеозапись с соответствующим заявлением была опубликована 2 января на странице посольства США на Украине в социальной сети Facebook.

Как отметила Квин, в стране она находится уже около полугода, занимая должность заместительницы главы миссии США на Украине. «Мы тесно сотрудничаем с украинскими партнерами ради продвижения общих целей. В то время, когда руководство Посольства меняется, наша политика прочной поддержки Украины остается стабильной», — отметила она.

Она также подчеркнула, что команда американского посольства будет продолжать сотрудничество с правительством Киева и так называемым гражданским обществом, поддерживая не только суверенитет и территориальную целостность страны, но и реформы, которые по словам дипломата, помогут Киеву «построить свое процветающее европейское будущее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым временным поверенным по делам США на Украине назначены Кристина Квин.

Читайте также: Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит