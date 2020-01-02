Анкара, , 14:19 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что к границам его страны из сирийской провинции Идлиб, где засели различные террористические организации, направляется новая большая группа беженцев. Трансляцию выступления Эрдогана вел телеканал NTV.

По словам Эрдогана, к границе Турции якобы движутся не менее 200−250 тыс беженцев.

«Мы пытаемся предотвратить это с помощью определенных мер, но это сложная работа, потому что мы имеем дело с людьми», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая часть сирийской провинции Идлиб, а также части провинций Зама, Алеппо и Латакия до сих пор не подвластны центральному правительству в Дамаске и контролируются различными террористическими организациями. При этом на данной территории активно работают турецкие спецслужбы, поддерживающие террористов.