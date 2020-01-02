Киев, , 13:49 — REGNUM О неготовности Киева на данный момент к возобновлению прямых поставок газа из Москвы заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина, фрагменты которого были опубликованы 2 января.

По мнению Кулебы Украина еще не созрела для возврата поставкам газа из Российской Федерации напрямую. Однако, как уточнил политик, вопрос заключается не в этом, а в том, что его задача на занимаемой им должности состоит в обеспечении функционирования «газового рынка» страны на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета и в обеспечении интеграции энергетики страны в европейскую энергетику.

Политик также отметил, что когда энергетический газовый рынок будет создан по нормам Европейского Союза, Киев не сможет запретить компаниям приобретать газ у компании Газпром в соответствии «с их договоренностями». «Но «Газпром»…не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков [«газового рынка» — ИА REGNUM]», — подчеркнул он.

Кулеба напомнил, что в недавнем прошлом, а именно — в 2014 году, Киев был крупнейшим клиентом Газпрома, выразив при этом убеждение, что страна больше не будет крупнейшим клиентом российской компании, ввиду того, что разнообразие рынков «и функционирование газового рынка в нормах Евросоюза не позволит этому случиться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал, что компанию не устраивает в соглашении с Газпромом.

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