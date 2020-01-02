Симферополь, , 13:24 — REGNUM Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором, он в том числе, обратился к крымским татарам.

Напомним, в новогоднем обращении Зеленский назвал крымских татар «украинцами».

Умеров назвал эту ситуацию комичной. Зеленский, вместо того, чтобы ответить на тот бардак, что творится на Украине, вспомнил о крымских татарах и даже проговорил предложение на крымско-татарском языке.

«Не могу согласиться с президентом Зеленским… Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров.

Он также заявил, что лучшее, что может сделать Зеленский — это повзрослеть и признать выбор крымских татар в пользу России.