Киев, , 13:50 — REGNUM О появлении нового «тренда» в политике Украины после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, согласно которому после смены украинского лидера не произошло изменения политического курса страны, заявил директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В комментарии украинскому изданию «ГолосUA», опубликованном 2 января, Бортник подчеркнул, что данная ситуация является уникальной, ввиду того, что на Украине смена лидера государства всегда означала «смену политического курса страны». Политический эксперт отметил, что во время руководства государством четырех предыдущих президентов Украины — Петра Порошенко, Виктора Януковича, Виктора Ющенко и Леонида Кучмы, отмечались политические колебания между восточной и западной частью украинского государства. Однако в ситуации с Владимиром Зеленским этого не произошло.

«Учитывая, что к власти снова пришли лидеры «Народного фронта», и перешли во власть второго-третьего эшелона, я так понимаю, что следующий политический цикл будет использован для консервации, закрепления достижений в кавычках цикла Президента Украины П. Порошенко — с целью сохранения всего того, что наработал Порошенко и его команда», — отметил эксперт.

Также эксперт констатировал, что политическая ситуация в стране развивается по «инерционному», а не «революционному» сценарию.

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