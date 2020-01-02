Бейрут, , 12:47 — REGNUM После побега из Японии в Ливан бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон встретился с ливанским президентом Мишелем Ауном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул. При этом официально о такой встрече не сообщалось, а власти Ливана ее отрицают. Но источники утверждают, то встреча были и информация у них об этом от самого президента Ауна.

Утверждается, что Гон в ходе встречи поблагодарил Ауна за поддержку, которую тот оказал ему и его жене, когда бывший топ-менеджер находился под стражей.

По данным источников, Гон был рад встрече с Ауном и отметил, что ему нужна защита от правительств других государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карлос Гон в Японии обвиняется в финансовых нарушениях. Так, Гона обвиняют в сокрытии доходов на сумму $80 млн и нанесении ущерба автоконцерну Nissan в размере $16 млн. Гон свою вину отрицает.

В Японии его сперва выпустили под залог $8,93 млн, но через месяц снова отправили под стражу из-за новых обвинений. Недавно Гона снова выпустили под залог и, воспользовавшись этим, он сбежал из Японии в Ливан, гражданином которого он также является.

Гон заявил, что в Японии против него сфальсифицировали дела, а также свирепствует дискриминация и отрицаются основные права человека.

«Я не скрылся от правосудия — я избежал несправедливости и политического преследования. Теперь я наконец могу свободно общаться со средствами массовой информации и с нетерпением жду начала следующей недели», — сказал Гон после побега.