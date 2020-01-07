Москва, , 08:55 — REGNUM Достаточно ли российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву пенсионной реформы? Нет, мало — судя по тому, что теперь в рамках «регуляторной гильотины» беспокойный премьер вознамерился прекратить действие актов СССР и РСФСР с начала следующего года. О том, какие крупные подводные камни ожидают государство на этом пути, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Долой тяжёлое наследие СССР! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава аппарата правительства Константин Чуйченко, желая проиллюстрировать мысль Медведева, показал список из 24 419 актов на 1992 страницах, а для конкретики назвал акт первый попавшийся — коим оказался декрет Совнаркома РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. Вытащен он был Чуйченко действительно наугад, но как тут не поверить в странные совпадения? Разумеется, многие заподозрили Медведева в отмене восьмичасового рабочего дня. Но это еще пустяки по сравнению с тем, что случится, если Медведев надумает отменить, положим, советские ГОСТы, которые тоже содержатся в той самой пачке.

Ситуация зависла в довольно напряженном ожидании, ведь, заявив о том, что отменяться будет всё, правительство РФ до сих пор поддерживает интригу, так и не уточнив, что именно попадет под гильотину.

Читайте статью Дмитрия Ефимова «Тяжёлое наследие СССР 8-часовой рабочий день: опасная инициатива Медведева».