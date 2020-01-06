Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Статистика неумолимо свидетельствует, что американская военная авиация всё более подвержена на первый взгляд необъяснимым авариям. В чем причина того, что за какие-то 10 лет американский военно-воздушный флот существенно снизил количество боеготовых машин, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

В-52H Stratofortress

Судя по данным, которые смог получить американский журнал Air Force Times, тенденции в ВВС этой страны не сулят ей ничего хорошего уже в ближайшем будущем. Количество самолётов, способных выполнять боевые задачи, сократилось за последние шесть лет ниже 70%, а из 5413 машин только 4633 были, что называется, на ходу. И если бы дело касалось только таких старинных изделий, как знаменитый В-52Н, выпускавшийся в 60-х годах прошлого века.

Оказалось, что хвалёный F-35, истребитель пятого поколения, значительно уступает «старикам», хотя новейшие технологии должны были обеспечить его превосходство и в надежности. В 2018 году боеготовностью могла похвастаться только половина F-35, а все остальные страдали теми или иными «болезнями». Любопытно, что самой очевидной причиной, которая привела американские ВВС к такому результату, является практика, когда вышедшие в отставку офицеры становятся крупными менеджерами в оружейных компаниях, а управленцы оборонных компаний могут претендовать на высокие должности в Пентагоне. За несколько десятилетий такого синтеза в США возникла каста военных промышленников, торгующих между собой всё более дорогими и всё менее надежными изделиями.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Деградация вооруженных сил США имеет устойчивую тенденцию».