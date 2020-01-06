Москва, , 10:12 — REGNUM Наследие перестройки и 90-х пронизывает российскую экономику сверху донизу и поныне. О том, почему, какую отрасль ни возьмись развивать, всё получается по рецептам Егора Гайдара, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Продуктовый супермаркет Дарья Антонова © ИА REHNUM

Президент России Владимир Путин дает поручения правительству, а оно уже по мере сил старается воплотить их с максимальным профитом для действительности. Действительность же такова, что экономика — да и страна в целом — существует для самых богатых граждан. Это не прописано, но очевидно, вот и коллизия с поставками российской т. н. «органической сельскохозяйственной продукции» на мировой рынок выявила всё ту же тенденцию.

Как ни крути, а прибыль для кошелька и здоровья от этого процесса сможет получить лишь исчезающе малое количество жителей России, которые, собственно, ее жители только номинально. Прочим останется потреблять фальсификат, щедро сдобренный пальмовым маслом. И это только один из примеров того, что даже благоприятная конъюнктура на внешнем рынке мало что может дать экономике страны, настроенной по лекалам перестройщиков.

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