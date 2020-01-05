Москва, , 14:45 — REGNUM Борьба с глобальным потеплением, в которую с головой погрузился Анатолий Чубайс, выглядит особенно убогой на фоне реальных проблем и бедствий, с которыми сталкивается Россия прямо сейчас. О том, как глава российской госкорпорации Роснано дистанцируется от насущных проблем, занимаясь западными фантазмами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

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Интеллектуально и финансово спекулировать на «важности» альтернативной энергетики в пику развитию реальных источников энергии, таких как атомная, гидро‑ и газоэлектрогенерация, значит губить на корню и рабочие места для жителей России, и рентабельность российского производства, и, в конечном счете, страну в целом. Создается впечатление, что будущее российских граждан не стоит ничего по сравнению с задачей, поставленной западными хитрецами, на искоренение классических производств, якобы слишком «грязных».

Но обезлюживание такой страны, как Россия, приведет в результате тех же лесных пожаров к выбросу углерода, не сравнимому со всем, что приписывают человеческой индустрии. Сгоревшие леса не переработают углекислоту в столь необходимый кислород, и это только один пример, к тому же доступный пониманию экологически зазомбированных. Так борьба за экологию превращается в борьбу с людьми, а реклама альтернативных источников энергии вроде пресловутых ветряков — борьбой за захват земель и подсаживание страны в зависимость от зарубежных комплектующих. Но важнее всего, конечно, земля и люди, которые ее населяют. Решать проблемы России под чужим экологическим знаменем — значит готовить почву для будущих бедствий.

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