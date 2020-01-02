Киев, , 12:26 — REGNUM Бывший осужденный за совершение терактов в Крыму Олег Сенцов, которого передала РФ Киеву в ходе обмена удерживаемыми лицами в сентябре прошлого года, выразил желание ходить не по проспекту Сталина, а по проспекту Бандеры. Об этом он написал 1 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Сенцов выразил свое предпочтение в ходе новогоднего поздравительного сообщения, в котором он пожелал «всем нам» победы, без которой, как считает Сенцов, нет будущего и своей страны. «Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина», — отметил он.

Пожелание Олега Сенцова не осталось без внимания. Украинский журналист Анатолий Шарий, который является коренным киевлянином, но в данный момент не может проживать в родном городе ввиду преследований журналиста представителями власти, ответил на желание бывшего заключенного. «Если хочет ходить — пусть ходит. В Крыму родном переименует и ходит. В Киеве проспект Бандеры… не нужен», — отметил журналист на своем telegram-канале 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Сенцов в одном из интервью сми-иностранному агенту заявил, что любой человек, который готов бороться с президентом РФ Владимиром Путиным является для него союзником.

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