Анкара, , 12:24 — REGNUM Парламент Турции сегодня, 2 января проголосует по вопросу отправки вооруженных сил в Ливию, об этом сообщает Associated Press.

В случае утвердительного заключения со стороны законодательного органа страны, президент Турции получит однолетний мандат на развертывание воинского контингента на территории африканского государства.

Напомним, ранее Правительство национального согласия Ливии (ПНС), расположенное в Триполи, попросило у Турции поддержать его военной силой, на что Анкара ответила согласием.

В настоящее время Ливия фактически расколота на два противоборствующих анклава. ПНС в Триполи противостоят вооруженные силы генерала Халифы Хафтара, укрепившегося на востоке государства.

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