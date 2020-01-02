Тайбэй, , 11:56 — REGNUM В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погиб глава Генерального штаба Шэнь Имин, об этом 2 января сообщает издание China Daily.

Отмечается, что вертолет направлялся из города Тайбэй в город Илань и вынужден был совершить экстренную посадку. Причина которой пока не сообщается.

На данный момент отмечается, что погибли по меньшей мере десять человек, трое человек выжили.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Шэнь Имину удалось выжить, однако по последним данным высокопоставленный военный все-таки скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета