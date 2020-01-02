Луганск, , 11:58 — REGNUM Шестьдесят тысяч жителей оккупированной Киевом части Донбасса были приняты в гражданство Российской Федерации в 2019 году. Об этом 2 января со ссылкой на официальное сообщение миграционной службы РФ написал представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник на своем telegram-канале.

Мирошник охарактеризовал данную информацию как «ощутимый и вполне осязаемый ответ» населения подконтрольной Киеву части Донбасса на призывы Владимира Зеленского возвращаться и оставаться на Украине. «Пустые обещания уже не срабатывают», — отметил Мирошник.

«К концу праздников число новых граждан РФ на Донбассе точно перевалит за 200 тысяч. А улучшенная система выдачи паспортов и дальше позволит выдавать до 2 тысяч паспортов в день и из них до 30% — это паспорта нынешним жители Незалежной», — отметил представитель ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 200 тысяч жителей Донбасса стали гражданами Российской Федерации за 2019 год.

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