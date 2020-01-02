Москва, , 11:28 — REGNUM Государственная инспекция по безопасности дорожного движения во время новогодних праздников проводит массовые проверки и специальные операции для выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел России.

В МВД заявили, что на протяжении всех праздничных дней ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Повсеместно проводятся массовые проверки и специальные операции, которые направлены на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках этих операций сотрудники ДПС проводят патрулирования на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах.

Госавтоинспекция подчеркивает, что в период новогодних праздников никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет.