Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Вопрос о ситуации с кредитами в российской экономике расколол мнения участников ПМЭФ. Почему Минфин, ЦБ и Минэкономразвития по-разному видят дальнейшую судьбу российского кредитования, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Для главы Минфина Антона Силуанова рост потребительских кредитов — показатель безусловного блага, мол, граждане России набирают долгов, чтобы побыстрее купить всё, что им необходимо, и потом жить в свое удовольствие, потихонечку выплачивая. Но руководитель ЦБ почему-то не согласилась с ним: Эльвира Набиуллина сочла рост кредитов признаком не «подъема» граждан к высотам житейского комфорта, а, напротив, их тревожной попытке удержаться на привычном уровне жизни.

Похоже, что глава ЦБ рисует более реальную картину, только вот стезя, которую избрала российская экономика не без влияния ЦБ, таит в себе серьезные опасности. Как для каждого из закредитованных граждан, так и для экономики в целом. Максим Орешкин как руководитель Минэкономразвития бьет тревогу, предупреждая о том, что груз потребительских кредитов может стать для граждан России неподъемным, и тогда впереди ужасная рецессия, когда банки не дождутся возврата денег, а должники начнут расплачиваться имуществом, опять же, купленным в кредит.

Читайте статью Галины Смирновой «Вы живете в долг? Значит — хорошо живете»: Силуанов нервничает».