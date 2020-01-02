Киев, , 11:16 — REGNUM Журналисты украинского издания «Страна.ua» опубликовали пять потенциальных сценариев мирного плана для территории Донбасса в ответ на новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в конце которого участники поздравления пожелали мира гражданами страны. Соответствующую статью издание опубликовало 1 января.

Первым из таких сценариев в «Стране» назвали «инерционный». То есть отсутствие какого-либо «прорывного» результата, кроме эпизодических обменов удерживаемыми лицами, а также возможных снижений интенсивности обстрелов сторонами конфликта и периодическим разведениями сил и средств в Донбассе. Однако, как отмечает издание, есть определенные тенденции, которые могут указывать на не столь высокую вероятность развития именно этого сценария.

Первой из них «Страна» называет усталость от войны в Донбассе как внутри страны, так и в мире. Вторая тенденция — ослабление так называемой партии войны внутри страны. Третьей такой тенденцией назвали то, что так называемый инерционный сценарий не подходит и для украинского лидера с точки зрения длительной дистанции, а подходит лишь на «короткой дистанции», которая едва ли (и то не факт) поможет Зеленскому «дотянуть» до местных выборов, которые должны пройти следующей осенью. Издание также напомнило, что избиратели Владимира Зеленского требуют реальных движений к миру в Донбассе, а не «косметических».

«Если прогресса по Донбассу не будет, то это вкупе с «кабмином соросят» и законом о продаже земли похоронят рейтинг президента довольно быстро. То есть до местных выборов, которые через год, а значит можно и не успеть», — отмечает издание.

Согласно второму сценарию, Киев пойдет на уступки. Другими словами, Украина выполнит пункты Минского соглашения, в которых прописано проведение выборов на неподконтрольной Киеву территории и предоставит территории особый статус до взятия под контроль границы с Российской Федерацией. Однако, по утверждению издания, данный сценарий может вызвать серьезный протест со стороны «внутренней оппозиции» в партии «Слуга народа».

Согласно третьему сценарию, на уступки может пойти РФ в обмен на что с нее будут сняты санкции. Но в данном сценарии, по мнению журналистов издания, есть риски, способные остановить Москву. Первый из них — «сдача» Донбасса и потеря авторитета России от этого как внутри страны в глазах своих граждан, так и в глазах союзников государства. В частности, внутри страны, это может привести к последствиям для стабильности внутри страны, считают в украинском издании. Вторым «но» является отсутствие гарантий не возврата санкций против РФ под каким-либо иным предлогом.

Четвертый и более вероятный по мнению издания сценарий, является так называемый компромиссный сценарий. И касается он контроля над границей с РФ. Журналисты издания при этом сценарии вспоминают недавнее заявление временного поверенного по делам США в Киеве Уильяма Тейлора о передаче контроля над границей «международным силам… эта международная сила должна контролировать границу и гарантировать такой уровень безопасности, при котором будет можно будет провести выборы», — цитирует издание Тейлора. То есть это либо миссия ОБСЕ или ООН. Однако реализации данного сценария может воспрепятствовать противоречия Киева и Москвы по вопросу с Народной милицией республик. А также — по вопросу предоставления особого статуса республикам Донбасса.

Пятым и последним сценарием, является военное обострение. По мнению «Страны», он может осуществиться в момент передачи власти от глав республик Донбасса к «законно избранной» власти. В других случаях, по мнению журналистов издания, сценарий обострения военных действий маловероятен.