Москва, , 10:37 — REGNUM Публицист, политолог и телеведущийАнатолий Вассерман прокомментировал новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам России. Соответствующее заявление Вассерман сделал в интервью ФАН.

По мнению Вассермана, в своем обращении к гражданам России Путин затронул несколько важных тем, в которых виден большой задел на будущее. В частности, по мнению публициста, речь идет о создании сильного и стабильного государства.

Вассерман подчеркивает, что в речи Путина четко прозвучало, что добиваться этой цели страна будет собственными усилиями без расчета на кого-либо.

«И я с ним согласен, есть много желающих нас, так сказать, «съесть», — отметил Вассерман.

Также он обратил внимание, что большую часть своего обращения Путин посвятил предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тот факт, что президент начал говорить об этом почти за полгода до праздничной даты, подчеркивает, насколько важна она в жизни граждан России.

Вассерман подчеркивает, что воспоминания о войне в современной России стали системообразующими — все что граждане так или иначе думают о себе и о стране в некоторой степени связана с теми событиями.

Однако Вассерман указывает, что в понимании войны 1941−1945 годов есть серьезное противоречие. Связано оно с тем, что советские солдаты сражались и умирали в том числе и за коммунистические идеалы, которые со временем показали свою несостоятельность.

«В связи с этим мы восторгаемся тем, что было сделано во имя победы, и одновременно отказываемся от большей ее части. На мой взгляд, общество не может так долго и безопасно для себя существовать в таком внутренне противоречивом состоянии», — подчеркивает Вассерман.

Он предлагает отказаться от необоснованных обвинений в адрес социализма и восстановить тем самым психологическую целостность.

«Да, я не буду спорить, у социализма было много ошибок — но на пути к чему-то новому и неизведанному это неизбежно. Это надо осознавать и не пытаться клеймить все, что связано с этой идеологией», — считает Вассерман.