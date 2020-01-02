Киев, , 09:46 — REGNUM Политическим трупом назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко украинский журналист Вячеслав Чечило, комментируя новогоднее обращение Порошенко, которое в ночь на 1 января транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой». Об этом 1 января представитель средств массовой информации написал на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что по информации украинских средств массовой информации, новогоднее поздравление бывшего украинского лидера вышло эфир двух телеканалов, владельцем которых является Порошенко, перед новогодним поздравлением нынешнего украинского лидера. После трансляции поздравления Петра Порошенко, в эфир пустили новогоднее поздравление Владимира Зеленского.

Украинский журналист отметил, что Петр Порошенко последние шесть месяцев старался сформировать вокруг себя «альтернативную вселенную», в которой он «все еще» президент пусть и «незначительного меньшинства». «Незначительное меньшинство получилось, а вот альтернатива — нет», — подчеркнул Чечило.

Журналист отметил, что несмотря на поступок Порошенко, который выпустил в эфире своих телеканалов новогоднее поздравление раньше поздравления Владимира Зеленского, «обсуждать все равно будут Зеленского. И сторонники в том числе».

«Зеленский со всеми его недостатками живой. Он вызывает эмоции. А Порошенко политический труп, натужно подпираемый под обе руки наворованными деньгами, — вторичен, не оригинален, не интересен. Жалкое зрелище», — подытожил журналист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой» было выпущено в эфир новогоднее поздравление бывшего президента Украины Петра Порошенко. Во время своей новогодней речи, Порошенко, в частности отметил, что команда его партии «Европейская солидарность» защищает вооруженные силы Украины «в тылу от атак пятой колонны», а ВСУ по словам Порошенко «крепко держат оборону на фронте».

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