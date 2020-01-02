Киев, , 08:16 — REGNUM Глава украинской национальной акционерной компании Андрей Коболев рассказал, что его компанию не утроило в новом соглашении с российским публичным акционерным обществом «Газпром» по транзиту российского газа через Украину. Соответствующее заявление Коболев сделал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Коболева, «Нафтогаз» не ввосторге от самого факта включения компании в соглашение с «Газпромом». В иделае «Газпром» должен был заключить соглашение только с новой структурой «Оператором ГТС Украины», но, поскольку, законы Украины еще не совсем соответствуют евросоюзному энергетическому законодательству, «Нафтогазу» пришлось разделять связанные с этим риски, так как на этом настояла российская сторона.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — пояснил Коболев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений о транзите российского газа через Украину. Контракт расчитан на пять лет, за которые через украинскую ГТС должно быть прокачено 265 млрд кубометров газа.