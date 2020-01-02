Рига, , 05:40 — REGNUM С 1 января 2020 года в Латвии вступает в силу закон, отменяющий присвоение статуса неграждан для новорожденных детей, сообщает латвийское национальное информационное агентство LETA.

Теперь в случае, когда ребенок рождается на территории Латвии, а его родители не являются гражданами другой страны, новорожденному автоматически присваивается статус гражданина. Исключения будут составлять лишь те случаи, когда родители не договорились об ином, или же ребенок был рожден за пределами страны.

Закон был принят прежним латвийским президентом Раймондом Вейонисом. Несмотря на то, что изменения в законодательстве коснутся небольшого числа детей, сторонники закона отмечают его исключительную важность для дальнейшего сплочения общества.

Напомним, в 2016 году негражданами Латвии стали 47 новорожденных, в 2017 — 51, а в 2018 году — 33 ребенка.