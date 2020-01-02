Триполи, 2 января 2020, 05:22 — REGNUM С территории Ливии в Нигер эвакуировали 124 вынужденных переселенца, сообщил 1 января верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем Twitter.
По мнению Гранди, необходимо предпринять дополнительные усилия для обеспечения защиты и поддержки ливийских граждан. Это будет сделало в ближайшие месяцы, подтвердили информация в пресс-службе верховного комиссара.
Напомним, по данным ООН, в центрах временного содержания на территории Ливии в настоящее время находится около 4200 человек.
С тех пор как западная коалиция разрушила ливийскую государственность и ликвидировала лидера Ливии Муаммара Каддафи, поток беженцев из африканских стран хлынул через эту страну в Европу.