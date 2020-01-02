Киев, , 04:27 — REGNUM «Отрыжкой советской эпохи», «42-летним организмом», «субстанцией без ценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-кишечным трактом» и прочими витиеватыми нелестными эпитетами наградил президента Украины Владимира Зеленского русофобский львовский журналист Остап Дроздов. Свой откровенно русофобский и антисоветский комментарий новогоднего выступления главы государства он опубликовал в Facebook.

«Я более чем доволен новогодней речью 42-летнего организма, который открыто назвал сам себя врагом украинства. Оно появилось во всей своей красе. Игра окончена. Маски сожжены», — заявил Дроздов.

Суть претензий журналиста к президенту заключается в том, что он призвал к объединению всех украинцев на пустом месте. Самого же президента он назвал «человеком без идентичности». «Ни национальной, ни мировоззренческой, ни исторической — никакой. Субстанция без ценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-кишечным трактом», — отметил журналист.

«Пастор Малороссийство, — продолжает серию прозвищ Дроздов, — открыто продемонстрировал свою тактику и технологию: настойчиво лепить воедино зерно и солому, бриллиант и дерьмо, лучших людей этой страны с худшими».

Как следует из опубликованного текста, журналист явно относится себя к «зерну», «бриллианту» и лучшим людям страны, а потому он требует срочно отмежеваться от таких как Зеленский.

Особо опасается Дроздов того, что «свой хвост поднимет одноязычный русскоговорящий соотечественник» и «малообразованный носитель неизлечимой совдепии».

Ранее в новогоднем обращении Владимир Зеленский призвал соотечественников к объединению независимо от того, какие идеи их объединяют и на каком языке они говорят. Глава государства продолжил попытки балансировать между проявляющим активность радикальными националистическим меньшинством и остальными гражданами страны.

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Напомним, ранее журналист Дроздов заявил о том, что с лица Украины должны исчезнуть русскоязычные дети.