Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Глава госдепартамента США Майкл Помпео провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Подробности встречи сообщает пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Основной темой обсуждения стало нападение протестующих на американское посольство в Багдаде. Помпео выразил благодарность израильскому лидеру за поддержку американской политики в регионе и противодействие иранскому влиянию.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене визита Помпео на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Напомним, негодование иракцев похоронивших 25 человек, погибших в результате американской бомбардировки объектов на территории Ирака, привело 31 декабря к беспорядкам у посольства США в Багдаде. Вашингтон вынужден был срочно эвакуировать сотрудников дипмиссии. Виновными же в нападении на посольство США назначили Иран.