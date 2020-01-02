Нью-Йорк, США, , 02:02 — REGNUM Ядерные испытания не должны быть продолжены на территории Северной Кореи. С надеждой на такое развитие событий высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщается в распространенном его секретарем Стефаном Дюжарриком заявлении.

«Н ераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено, — говориться в сообщении. — Дипломатическое воздействие — единственный путь к устойчивому миру».

Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у КДНР нет оснований для выполнения взятых на себя обязательств по прекращению ядерных испытаний, поскольку США не выполнило своих обязательств. Так, Вашингтон по-прежнему проводит совместные с Сеулом военные учения, и выдвигает «гангстерские требования» к Пхеньяну. В связи с этим Ким анонсировал скорое появление «нового стратегического оружия».