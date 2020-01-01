Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил глубокую обеспокоенность возможным возобновлением ядерных и ракетных испытаний Северной Кореи, об этом 1 января сообщает Reuters.

«Нераспространение ядерного оружия остается главной опорой глобальной безопасности и оно должно быть сохранено», — отметил пресс-секретарь Гуттериша Стефан Дюжаррик.

Реакция генерального секретаря последовала после слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у Пхеньяна больше нет связывающих его оснований для прекращения ракетных испытаний.

Напомним, переговоры между США и Северной Кореей зашли в тупик после почти двухлетнего прогресса. Власти КНДР заявили, что стремление Вашингтона к переговорам было вызвано желанием решить внутренние проблемы.

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