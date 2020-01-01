Багдад, , 22:57 — REGNUM В посольстве США в Багдаде заявили о приостановке консульской работы в связи с нападениями демонстрантов на дипломатическое представительство. Об этом 1 января сообщается на официальном сайте консульства Соединенных Штатов в иракской столице.

«Из-за нападений демонстрантов на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все встречи, запланированные на ближайшее время в представительстве, отменяются. Также всем гражданам США настоятельно не рекомендуется приближаться к территории посольства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шиитское движение «Катаиб Хезболла» продолжает штурм посольства США в Багдаде несмотря на усиление гарнизона дипмиссии американскими военным. Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападение на посольство США в Ираке.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Евросовета осудил нападение демонстрантов на посольство США в Ираке