Киев, , 22:10 — REGNUM Новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвало насмешки пользователей социальных сетей, соответствующие комментарии появились 1 января в сети.

Обращение Порошенко транслировалось перед выступлением президента Владимира Зеленского на «Пятом канале», принадлежащего экс-лидеру Украины.

«Армию, мову и веру», — пообещал Порошенко, представший перед украинцами вместе со своей супругой и некоторыми депутатами украинского парламента.

Пользователей социальных сетей смутил тот факт, что Порошенко позаимствовал идею у Зеленского, который в 2018 году поступил аналогичным образом.

«Порошенко зря повторяется. Ему, если он хочет реванша, стоило бы придумать что-то новое», — отметил один из пользователей под указанным обращением в YouTube.

Другие комментарии зачастую были выражены в том же ключе. Пользователи не оценили действия Порошенко.

Напомним, в новогоднюю ночь 2018−2019 года Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала «1+1» обратился к гражданам страны с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.

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