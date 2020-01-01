Киев, , 22:19 — REGNUM В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили о «кризисных явлениях» в своей деятельности, связанных с нарушениями в работе подразделений ведомстве. Об этом 1 января сообщается на официальном сайте ГБР.

Отмечается, что выявлены нарушения в «взаимодействии с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением» ведомства.

В ГБР призывают общественность подключиться к обсуждению проблем, возникших в работе структуры, с целью улучшения его деятельности и преодолению «кризисных явлений» в функционировании следственных и оперативных подразделений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР Ирину Венедиктову, являющуюся руководителем комитета Верховной украинской рады по вопросам правовой политики и депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа».

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