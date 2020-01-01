Сана, , 21:10 — REGNUM Йеменские хуситы освободили шестерых граждан Саудовской Аравии, об этом 1 января сообщает Al Arabia.

Освобождение состоялось в рамках плана по деэскалации насилия в раздираемой внутренним конфликте стране.

«Мы рады, что освобождение заключенных стало импульсом к деэскалации, который поступил с обеих сторон», — подчеркнула заместитель главы Международного Красного Креста в Йемене Фрейя Радди.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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