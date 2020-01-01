Москва, , 20:20 — REGNUM Для Великобритании 2019 год стал во многих отношениях решающим, и Россия по-новому будет выстраивать сотрудничество со странами, вышедшими из Европейского союза. Об этом 1 января сообщил в новогоднем поздравлении посол РФ в Великобритании Андрея Келина.

«Мы с оптимизмом смотрим на возможности выстраивания взаимовыгодных партнёрских отношений», — говорится в сообщении.

Келин отметил, что несмотря на трудности в двухсторонних отношениях стран, товарооборот между Россией и Великобрдвухитанией растет, увеличивается экспорт в Британию и инвестиции в российскую экономику.

«Россия всегда была и остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу, несмотря на то, что точки зрения Москвы и Лондона не всегда совпадают», — заявил дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал «определенным прорывом» начало диалога между парламентами России и Великобритании.

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