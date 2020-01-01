Гонконг, Китай, , 19:55 — REGNUM В среду, 1 января, в акциях протеста в Гонконге приняли участие свыше 1 млн демонстрантов. Об этом 1 января сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на данные организаторов протестных действий.

«Количество людей на сегодняшнем марше превысило число участников демонстрации 9 июня, когда на улицы вышло более 1,3 млн человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протестанты блокировали дороги, бросали бензиновые бомбы, разоряли магазины и атаковали здание Верховного суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правоохранительные органы Гонконга применили против протестующих слезоточивый газ.

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