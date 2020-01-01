1 января 2020 | Время чтения 4 мин

Обнаружение значительных запасов газа на востоке Средиземного моря заставило Вашингтон, Анкару и Москву обеспокоиться, но по-разному. Сейчас в регионе возник серьезный и беспрецедентный раскол – Россия и Турция оказались на одной стороне. Израиль, Греция и Кипр – на другой. А с кем США?

Станислав Тарасов, , 17:56 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, которого британская газета The Guardian недавно назвала «главным мозгом» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что «угрозы санкций были одним из факторов, которые ускорили сближение Анкары и Москвы». По его словам, «это естественный результат политики изоляции в отношении Турции, которую можно увидеть в Сирии, Ираке и Восточном Средиземноморье».

За этим высказыванием скрывается множество известных и малоизвестных историй. Прежде всего, отметим, что если против России американцы ввели реальные санкции, то в отношении Анкары санкции носят пока условный характер. Они связаны с действиями Турции на севере Сирии против курдских формирований. Как считают эксперты, санкции наносят, скорее, символический ущерб и введены не по инициативе администрации президента США Дональда Трампа, а под давлением демократов. При этом репрессиями Анкаре из-за закупок ею российских зенитных ракетных комплексов С — 400 пока еще только грозят. Практически не стоит ждать санкций в отношении Турции со стороны Европейского союза. Брюссель опасается того, что в ответ Анкара откроет границу для сирийских беженцев.

Но можно ли утверждать, как говорят некоторые западные эксперты, что Турция стала проводить антизападную политику, вступив в альянс с Россией? Скорее всего нет. Анкара играет в политические шахматы, разрабатывая комбинации, в которых сложно пока определить, как она будет жертвовать малым, чтобы приобрести большее. Политика Эрдогана на американском направлении строится исключительно на его диалоге с Трампом, на демонстрации турецким президентом намерения сохранить себя в качестве партнера американского коллеги, на которого оказывают давление внутриполитические факторы, в частности запущенная демократами процедура импичмента. Если США потеряют Турцию в качестве партнера, то вины в этом Трампа не будет. Согласно той же логике, именно демократы толкают Эрдогана в «геополитические объятия» президента России Владимира Путина.

Это может быть дополнительным аргументом в противостоянии президента США с Конгрессом. Поэтому можно считать фактом то, что Трамп и Эрдоган разыгрывают между собой «карту Путина». Не случайно турецкий лидер заявил, что сегодня в мировой политике многое решается в треугольнике глав США, России и Турции, тогда как в Европе имеет место «кризис лидерства». При этом Эрдоган лестно отозвался о своих американском и российском визави, отметив, что «у них нет секретной повестки». Но почему президенту Турции становится удобно сотрудничать одновременно с Трампом и Путиным? Есть несколько причин. Первая: ослабление влияния США на Ближнем Востоке и появление там геополитического вакуума. Вторая: сегодня Россия намного слабее по сравнению с Российской империей и Советским Союзом. Третья: исторический опыт. Альянс Османской империи с Союзом центральных держав привел к распаду этой империи в ходе Первой мировой войны. Союз Мустафы Кемаля с московскими большевиками спас и сохранил страну в ее нынешних границах.

Нынешний альянс Турции с Россией, а не с США, позволил Анкаре заметно укрепить свою роль в качестве важнейшей региональной державы. Она получила возможность выстраивать политику с учетом долгосрочной перспективы. И она же заинтересована в том, чтобы не допустить критического ухудшения отношений, как с Вашингтоном, так и Москвой. Поэтому заголовки некоторых западных изданий типа «Эрдоган сделал ставку на Путина и победил Трампа» нужно поправить на «Эрдоган сделал ставку на Трампа и сохранил Путина». Демонстрируемое публично «непослушание» Турции, которое она показывает Вашингтону, отмечает Соли Озел, профессор международных отношений стамбульского Университета Кадир Хас, «оборачивается интригующим результатом: ставка Эрдогана на стратегическое значение страны, похоже, сыграла, американские угрозы оказались в основном пустыми словами при бурном расцвете торгово-экономических и военно-технических связей с Россией». Как считает турецкое издание Sabah, на Ближнем Востоке создана новая геополитическая реальность и в наступившем 2020 году «следует ждать головокружительных событий».

Одно из них, внешне самое «неожиданное»: станут восстанавливаться отношения между США и Турцией. Второе, тоже пока мало кем прогнозируемое: Анкара и Москва вступят в альянс на ливийском направлении. Эти две позиции будут подразумевать как возможности, так и вызовы, связанные с региональной турбулентностью, в которой активное участие будут принимать Россия и США. И самое интригующее в том, считает профессор кафедры социологии и политологии Норвежского университета естественных и технических наук Ю Якобсен, что «Россия и Турция станут перехватывать влияние, которое до того было у американцев», при всем том, что «их политика будет сопрягаться с политикой США». Но пока кажется, что происходящее сейчас «сказывается на авторитете и престиже Вашингтона как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе». Многие годы американцы обходили Анкару и Москву в дипломатических и других делах на Ближнем Востоке. Теперь Россия и Турция уже могут формировать вокруг себя новые альянсы.

В Сирии это уже состоялось, хотя, как предполагает турецкое издание Yeni Şafak, «кто-то когда-то все равно окажется не у дел». Обнаружение значительных запасов газа на востоке Средиземного моря заставило Вашингтон, Анкару и Москву по-разному обеспокоиться. Сейчас в регионе возник серьезный и беспрецедентный раскол — Россия и Турция оказались на одной стороне. Израиль, Греция и Кипр — на другой. А с кем США? Пока многое удерживается на единственной ниточке в виде треугольника Трамп — Путин — Эрдоган, за которую можно держаться до момента, пока не сменится ветер.