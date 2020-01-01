Киев, , 16:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился с необычным новогодним посланием к гражданам страны в котором рассказал о национальной идее страны, соответствующее обращение было сделано в ночь с 31 декабря на 1 января на государственных каналах страны.

Речь началась с того, что Зеленский высказал свое мнение относительно обращений прежних президентов Украины, обещавших лучшую жизнь для своих граждан.

Глава государства не стал обещать ничего подобного, предложив жителям страны ответить на вопрос «Кто мы?».

Далее Зеленский сам дает ответ на поставленный вопрос, отмечая, что несмотря на различия во взглядах и в вероисповедании, всех украинцев должно объединять ощущение единства. Именно это он назвал национальной идеей Украины.

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