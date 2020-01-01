Рига, , 16:28 — REGNUM Сегодня в силу вступил закон об увеличении финансирования политических партий в 6,3 раза, известил портал NRA.

Ежегодная дотация одной партии со стороны государства не может превышать 800 000 евро. Эти средства партии смогут тратить на финансирование своей хозяйственной и политической деятельности. Одновременно закон ограничивает, но исключает, финансирование партий со стороны физических лиц, и оговаривает, что до 2022 года, оно не может превышать размера 1950 минимальных заработных плат. В дальнейшем, будет расти вместе с индексацией этой цифры.

Все кто на последних выборах в Сейм набрал более 2% получат от государства 4,5 евро за каждый голос, а также 0,5 евро за голоса на выборах в самоуправления и Европейский Парламент.

Все политические партии преодолевшие 5% барьер получат дополнительное финансирование в размере 100 000 евро. Если Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) установит факт незаконного расходование партией средств, в размере 30 000 евро или более, финансирование партии будет приостановлено. В случае мелких нарушений партии придётся вернуть сумму в бюджет.

Суммы будут выплачиваться 2 раза в год, 15 января и 15 июля. Решение об увеличение финансирования партий вызвало общественное возмущение, которое было проигнорировано властями.