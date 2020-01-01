Рига, , 16:25 — REGNUM В Латвии, Эстонии и Финляндии на базе газопровода Balticconnector заработал единый рынок газа, написал портал LSM.

Это означает, что теперь за транспортировку газа между этими странами не будет взиматься комиссия. Однако при этом, чиновники не говорят о возможном снижении цены за газ.

Предприниматели из Финляндии получали доступ к подземному газохранилищу в латвийском Инчукалнсе, которое сможет обеспечить круглогодичные нужды финской промышленности. Смысл укрупнения, в конечном итоге, сводится к усилению конкурентных позиций карликов рынков Прибалтики.

Общая стоимость проекта составила 250 млн евро, из которых 75% профинансировала Европейская Комиссия. Планируется в 2021 году соединить в единую систему Литву и Польшу. Однако, Литва пока не спешит присоединиться к единому рынку, что, во многом, связано с деятельностью СПГ в Клайпеде, который Литве приходится содержать и субсидировать. Позиция Латвии, которую можно понять из слов министра экономики Ральфа Немиро, пока сводится к тому, что дотации со стороны государства в таком проекте неуместны.