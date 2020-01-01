Вашингтон, , 16:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком слова», об этом 31 декабря он заявил во время праздничной речи в штате Флорида.

«Мы подписали соглашение о денуклеаризации в Сингапуре. Это было первое соглашение подобного рода. Я думаю, что он человек своего слова», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп имел ввиду исторический саммит, прошедший в Сингапуре в 2018 году. В ходе встречи двух лидеров было достигнуто соглашение об установке сотрудничества между странами, но о конкретных договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова в нем не говорилось.

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