Багдад, , 16:10 — REGNUM Шиитское движение «Хезболла» продолжает штурм посольства США в Багдаде несмотря на усиление гарнизона дипмиссии американскими военным. Об этом сегодня, 1 января, сообщают иракские СМИ.

Судя по кадрам с места событий, шиитские активисты продолжают попытки взять посольство США в Багдаде штурмом — над забором посольства в нескольких местах уже развеваются флаги «Хезболлы».

В ответ американские военные обстреливают протестующих слезоточивым газом.

Напомним, что сперва американское командование направило в посольство сотню морских пехотинцев и боевые вертолеты. Теперь появилась информация о том, что в посольство могут направить 750 американских солдат.