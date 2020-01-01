Тегеран, , 15:58 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран готовы незамедлительно нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам Ирана, но Исламская Республика совершенно не хочет войны. Об этом сегодня, 1 января, заявил верховный лидер (рахбар) Ирана Али Хаменеи.

Напомним, что президент США Дональд Трамп также заявил, что он не хочет войны с Ираном, но при этом обвинил Иран в нападении на американское посольство в Багдаде. Трамп подчеркнул, что Иран обязательно понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США. Трамп подчеркнул, что это не предупреждение, а угроза.

«Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — сказал аятолла Хаменеи.

Он подчеркнул, что заявления президента США иррациональны. Также аятолла заметил, что виток ненависти против США за из преступления является естественным.

Напомним, что США нанесли серию ударов по базам шиитского движения «Хезболла» на территории Сирии и Ирака. После этого шииты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.