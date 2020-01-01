* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, , 15:31 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака арестовали двух боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 1 января сообщает Kurdistan24,

Спецоперация по поимке преступников прошла в городе Мосул. Личности бандитов пока не раскрываются.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее террористы продолжают активную преступную деятельность в стране.

Наибольшую активность террористы проявляют в так называемых спорных территориях, право за контроль над которыми оспаривают власти Иракского Курдистана и центральное правительство в Багдаде.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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