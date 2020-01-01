Багдад, , 15:31 — REGNUM Организаторы акции протеста у посольства США в Ираке призвали своих сторонников покинуть территорию дипломатического ведомства, об этом 1 января сообщает Reuters.

Как передает издание, демонстранты пока не начали выполнять призыв своих лидеров, они по-прежнему находятся на территории посольства.

Лидеры шиитских ополченцев заявили, что их сигнал был услышан, поэтому демонстранты могут покинуть территорию дипломатического ведомства с чувством выполненного долга.

Напомним, ранее ВВС США нанесли удар по объектам группировки «Катаиб Хезболла», сражающейся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данный акт вызвал резкую реакцию со стороны властей Ирака, а также ряда государств региона.

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