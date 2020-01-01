Пхеньян, , 14:34 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые с момента своего прихода к власти в КНДР не выступил с новогодним обращением к нации.

Обычно Ким Чен Ын как и лидеры других государств обращается к согражданам в канун Нового года. Однако в последние минуты 31 декабря 2019 года никакого обращения не было.

Зато 1 января 2020 года по северокорейскому телевидению транслировалось обращение Ким Чен Ына к нации. По сути обращение было докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партииКНДР.

Лидер КНДР сидел в кресле в кабинете с портретами его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира на стене. Кроме того, Ким был одет в обычный европейский костюм с галстуком, а не привычный френч.

В докладе Ким подвел итоги пленарного заседания ЦК ТПК. Так, Ким рассказал, что обсуждались вопросы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, науки. Затрагивались темы охраны экологической среды и о принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий. Кроме того, обсуждались всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны.

Отдельно Ким подчеркнул, что Северная корея будет продолжать разработку стратегического оружия и не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, до тех пор, пока США не предпринимают никаких ответных мер.