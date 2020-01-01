Киев, , 14:15 — REGNUM Для Украины контракт на транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины является «полной капитуляцией». Об этом 31 декабря на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

В качестве аргументов в пользу своего утверждения Корнейчук назвал несколько пунктов. Первый из их — это срок действия контракта — «подписан всего лишь на пять лет». В качестве второго аргумента, Корнечук отметил цену на транзит газа, которая не будет меняться в течение пяти лет действия контракта и является по мнению эксперта выгодной Москве. Третий пункт, который призван подтвердить мнение украинского эксперта, является уменьшение объема «прокачиваемого» газа более, чем в два раза. «Что уменьшает в два раза доходы от транзита», — подчеркнул эксперт.

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«В-четвертых, получив от «Газпрома» 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража (которые вернутся в Москву после проигрыша по «делу Януковича»), «Нефтегаз» отозвал все остальные также выигрышные иски. В-пятых, уменьшение в два раза транзита газа автоматически убрало схему «виртуального реверса», поэтому у Украины теперь только один вариант — прямые закупки российского газа», — отметил украинский политолог.

ИА REGNUM напоминает, ранее в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» раскритиковали соглашение между «Нафтогазом Украины» и Газпромом, в частности, потребовав запретить в перспективе прямые поставки российского газа на Украину.

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