Москва, 1 января 2020, 13:52 — REGNUM Ниже публикуется заявление Анатолия Кошкина, политического обозревателя ИА REGNUM:
В последнее время на страницах интернет-изданий появились похожие на правду, но в действительности ложные сообщения о якобы сделанном заявлении министра обороны Японии о намерении японских властей «сбивать размещенные на Курилах российские военные самолеты». Или о заявлениях американских генералов о «возможности нанесения удара (силами США) по позициям России на Курилах по запросу Японии».
Был немало удивлен, увидев в новогоднюю ночь размещенное на различных интернет-порталах «свое» интервью по поводу реакции Ирана на провокации США, которого я не давал. Названия перепечатки этой «новости» однотипные — «доктор исторических наук Анатолий Кошкин считает, что Иран может жестко ответить на провокации США на Ближнем Востоке».
«Интервью» уже размещено в следующих интернет-изданиях:
- iReactor (inforeactor.ru);
- Федеральное агентство новостей (riafan.ru);
- National news (national-news.ru);
- Экономика сегодня (rueconomics.ru);
- Слово и дело (slovodel.com).
Заявляю о недопустимости подобного произвольного обращения с моим именем и предупреждаю, что в случае повторного его ложного использования вопрос будет поставлен в юридическом порядке.