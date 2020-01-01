Москва, , 13:52 — REGNUM Ниже публикуется заявление Анатолия Кошкина, политического обозревателя ИА REGNUM:

В последнее время на страницах интернет-изданий появились похожие на правду, но в действительности ложные сообщения о якобы сделанном заявлении министра обороны Японии о намерении японских властей «сбивать размещенные на Курилах российские военные самолеты». Или о заявлениях американских генералов о «возможности нанесения удара (силами США) по позициям России на Курилах по запросу Японии».

Был немало удивлен, увидев в новогоднюю ночь размещенное на различных интернет-порталах «свое» интервью по поводу реакции Ирана на провокации США, которого я не давал. Названия перепечатки этой «новости» однотипные — «доктор исторических наук Анатолий Кошкин считает, что Иран может жестко ответить на провокации США на Ближнем Востоке».

«Интервью» уже размещено в следующих интернет-изданиях:

iReactor (inforeactor.ru);

Федеральное агентство новостей (riafan.ru);

National news (national-news.ru);

Экономика сегодня (rueconomics.ru);

Слово и дело (slovodel.com).

Заявляю о недопустимости подобного произвольного обращения с моим именем и предупреждаю, что в случае повторного его ложного использования вопрос будет поставлен в юридическом порядке.