Анкара, , 14:20 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четырех человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 1 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке обвиняемых прошла в провинции Малатья, расположенной на востоке страны.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признано террористической организацией в Турции с 2013 года.

За шесть лет своей активной деятельности террористы осуществили в стране ряд преступлений, жертвами которых стали 315 человек, сотни человек получили ранения.

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