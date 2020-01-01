Киев, , 13:52 — REGNUM Первого января украинские националисты из запрещенных в России неонацистских организаций намерены провести факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры. Об этом 1 января сообщает издание «Страна.ua».

Шествие получило название «Марш чести, достоинства и свободы». Его организаторами являются ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие организации неонацистского толка. Предполагается, что шествие начнется в 18:00 в парке имени Т. Шевченко.

ИА REGNUM напоминает, так называемые факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января по городам не только лишь западных территорий Украины (для которых это явление является привычным), но также, в частности, в таких крупных городах, как Одесса и Киев, ежегодно проводятся представителями праворадикальных организаций как минимум с 2014 года.

Отметим также, что ранее депутаты тернопольского городского совета (западная Украина) направили президенту Зеленскому и председателю Рады Разумкову требование снова присвоить Бандере звание героя Украины.

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